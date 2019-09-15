الرياض يزكي المقيل رئيسا للنادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض تزكي الجمعية العمومية لنادي الرياض الخميس المقبل رجل الأعمال بندر المقيل رئيسا للنادي 4 سنوات مقبلة. وكانت الهيئة العامة للرياضة فتحت باب الترشيح أوائل أغسطس الماضي لاختيار إدارة جديدة. ومن الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة مقبل بن جديع (نائبا للرئيس) وحماد الدوسري وفيصل أبوحيمد ومحمد الدوسري.



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