رسوب الأهلي رغم تعدد المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أوقف الوحدة محطة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش عند 86 يوما، بعد أن تسبب في إقالته بكسب نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأهلي تعاقد مع المدرب السابق للاتفاق في 18 يونيو الماضي قبل أن يعزله في 14 سبتمبر ويبدأ من جديد رحلة البحث عن مدرب ليكون رقم 6 خلال سنتين وشهرين شهدت التعاقد مع مدربين من مختلف المدارس الأوروبية (أوكرانية وكرواتية) والعربية الأفريقية (تونسية) ومن أمريكا الجنوبية (الأرجنتين والأوروجواي)، دون اصطياد أي من البطولات.

كلاكيت ثاني مرة

لم يكن قرار إعفاء إيفانكوفيتش من منصبه أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام الوحدة، هو الأول بهذه الطريقة، حيث جاء بذات السيناريو الذي تكرر معه إبان تدريبه الاتفاق عام 2012، بعد أن أقيل أثناء المؤتمر الصحفي للمباراة التي جمعت آنذاك الاتفاق بالفتح في ذهاب دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين، إذ أصدر رئيس الاتفاق في ذلك الوقت، عبدالعزيز الدوسري قرارا بإقالته من منصة ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

أقصر قصة حب

علاقة الود بين جماهير الأهلي وإيفانكوفيتش تعد الأقصر من حيث المدة الزمنية، فرغم حفاوة استقبال الجماهير للمدرب من خلال تخصيص (تيفو) ضخم له في أول مباراة رسمية وكانت أمام الهلال بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا تحت عنوان (نثق بك)، انقلب هذا الود إلى عداوة وحالات غضب واستهجان بعد الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، على يد الهلال، واستمر ذلك عقب التعثر بالتعادل 1-1 أمام العدالة في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السومه وشعرة معاوية

ساهم الخلاف الذي نشب بين المدرب وهداف الفريق، السوري عمر السومة في زيادة غضب الجماهير نحو المدرب وتوسع الفجوة، خاصة بعد التصريحات الإعلامية التي أطلقها برانكو بشأن نجم الفريق وهدافه حول تذمر السومة من البقاء في دكة البدلاء حينما ذكر (بأنه لا مشكلة أن يبقى عمر السومة على دكة البدلاء، فهناك لاعبون دوليون أيضا في الدكة).

5 مدربين في 18 شهرا

حالة من عدم الاستقرار الفني شهدها الأهلي خلال العام الماضي، وتواصلت بداية الموسم الحالي، فقبل إقالة برانكو تعاقب على الفريق 5 مدربين في فترة لم تتجاوز 18 شهرا، ففي يوليو 2017 تعاقد مع الأوكراني سيرجي ريبروف خلفا للسويسري كريستيان جروس، ثم تبعه عدد من المدربين بمعدل تدريب شهور معدودة، فيما دربه التونسي فتحي الجبال فترة لم تتعد الـ23 يوما.

الأوكراني سيرجي ريبروف

21 يونيو 2017

21 أبريل 2018

التونسي فتحي الجبال

21 أبريل 2018

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14 مايو 2018

الأرجنتيني بابلو غويدي

15 مايو 2018

5 فبراير 2019

الأورجوياني خورخي فوساتي

18 فبراير

17 أبريل 2019

الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش

18 يونيو 2019

14 سبتمبر 2019

محصلة برانكو مع الأهلي

1 الخسارة في أرضه من الهلال بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2-4

2 الفوز خارج أرضه على الهلال بإياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 1-0

3 التعادل في أرضه مع العدالة 1-1 في الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

4 الفوز خارج أرضه على الاتفاق 2-1 في الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

5 الخسارة في أرضه من الوحدة 1-2 في الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين