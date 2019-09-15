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اتحاد الكرة يُحدد 16 ملعباً لاستضافة مباريات الدورى المصرى 2019 / 2020...

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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يُحدد 16 ملعباً لاستضافة مباريات الدورى المصرى 2019 / 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

 

وجاءت قائمة الملاعب كالتالى:


ستاد جهاز .

ستاد الجونة.
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ستاد الدفاع الجوى.

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ستاد أسوان.


ستاد بتروسبورت.
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ستاد الجيش بالسويس.

ستاد برج العرب.

ستاد المقاولون العرب.

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ستاد الإسكندرية.

ستاد القاهرة الدولى.
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ستاد السلام.

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ستاد حرس الحدود بالمكس.

ستاد الإسماعيلية.
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ستاد طنطا.

ستاد الكلية الحربية.

ستاد غزل المحلة.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية فى النسخة القادمة من بطولة الدورى الممتاز لموسم 2019 / 2020 بين طلائع الجيش والمقاولون العرب فى ستاد جهاز الرياضة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر سبتمبر الجارى وسيقام اليوم الختامى فى هذا الدور يوم 24 من شهر يناير المقبل وسيقام خلاله 3 مباريات وهم طنطا مع إنبى ونادى مصر مع سموحة ووادى دجلة مع المصرى البورسعيدى.

 

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