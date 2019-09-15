شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يتعادل أمام الترسانة وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل المقاولون العرب والترسانة 2/2 وديا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن استعدادات الذئاب لبداية الموسم الجديد ، فى الوقت الذى يستعد فيه الشواكيش لبداية القسم الثانى المقرر له السابع من اكتوبر المقبل .

أحرز هدفى المقاولون طاهر محمد طاهر وشكري نجيب ، ومن المقرر أن يستهل المقاولون مبارياته في الدوري الممتاز بمباراة طلائع الجيش في الثالثة عصرا يوم 21 سبتمبر الجاري، بملعب جهاز الرياضة العسكري، في افتتاح البطولة.

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واطمئن عماد النحاس المدير الفني، علي لاعبي المقاولون وحرص علي تجربة أكثر من لاعب خلال المباراة مشيدا بالتجربة الودية وعلي جاهزية اللاعبين لانطلاق الدوري.

يذكر أن المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، حرصوا علي عقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق أمس السبت قبل انطلاق المران الجماعي استعدادا للموسم الجديد.