بالمواعيد والملاعب .. تعرف على مباريات الأهلى فى الدور الأول بالدورى .. انفوجراف...

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جدة - عمرو شويل حدد اتحاد الكرة مواعيد مباراة الأهلى فى النسخة الجديدة من بطولة الدوري العام والتي جاءت كالتالي: الأسبوع الأول 21/9/2019: سموحة × الأهلي الساعة 5 ونصف على ملعب برج العرب الأسبوع الثاني 26/9/2019: الأهلي × الإنتاج الحربي الساعة 8 على ستاد السلام الأسبوع الثالث 4/10/2019: أسوان × الأهلي الساعة 3 على ستاد أسوان الأسبوع الرابع 17/10/2019: الأهلي × الزمالك الساعة 8 على ستاد القاهرة الدولي الأسبوع الخامس 23/10/2019: الجونة × الأهلي الساعة 5 ونصف على ستاد الجونة الأسبوع السادس 26/10/2019: الأهلي × المصري الساعة 7 ونصف على ستاد برج العرب "مؤجل" الأسبوع السابع 21/11/2019: وادي دجلة × الأهلي الساعة 7 ونصف على ستاد بتروسبورت

مباريات الأهلى Advertisements الأسبوع الثامن 29/11/2019: الأهلي × حرس الحدود على ستاد القاهرة الدولي الأسبوع التاسع 11/12/2019: الإسماعيلي × الأهلي الساعة 7 ونصف على ملعب برج العرب الأسبوع العاشر 14/12/2019: الأهلي × الاتحاد السكندري الساعة 7 ونصف على ستاد القاهرة الدولي الأسبوع الحادي عشر 18/1/2/2019: مصر المقاصة × الأهلي الساعة 7 ونصف على ستاد السلام الأسبوع الثاني عشر 22/12/2019: الأهلي × إف سي مصر الساعة 7 ونصف على ستاد القاهرة الدولي الأسبوع الثالث عشر 2/1/2020: الأهلي × طنطا الساعة 7 ونصف على ستاد القاهرة الدولي الأسبوع الرابع عشر 8/1/2020: المقاولون العرب × الأهلي الساعة 7 ونصف على بتروسبورت الأسبوع الخامس عشر 12/1/2020: الأهلي × إنبي الساعة 7 ونصف على ستاد القاهرة الدولي الأسبوع السادس عشر 17/1/2019: بيراميدز × الأهلي الساعة 7 ونصف على ستاد الدفاع الجوي الأسبوع السابع عشر 22/1/2020: الأهلي × طلائع الجيش الساعة 7 ونصف على ستاد القاهرة الدولي

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