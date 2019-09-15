شكرا لقرائتكم لاعبو المصري يدعمون مؤمن زكريا من زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو المصري على الاحتفال بالهدف بنفس الطريقة التي يحتفل بها مؤمن زكريا لاعب المصري السابق والأهلي الحالي عقب إحراز الهدف الرابع بمباراة اليوم أمام ماليندي. وفاز المصري على ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 1 / 4 ، والذي ابتعد عن الملاعب خلال الأشهر الأخيرة بسبب إصابته. Advertisements وحرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على دعم مؤمن زكريا بعد إعلان إصابته بمرض نفسي بسبب ابتعاده عن المشاركة والتألق داخل ملاعب الساحرة المستديرة.

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