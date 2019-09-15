شكرا لقرائتكم استاد غزل المحلة يعود من جديد إلى استضافة مباريات الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود استاد غزل المحلة إلى استضافة مباريات الدورى المصرى الممتاز فى النسخة 2019 / 2020 وذلك باستضافة مباراة الزمالك مع طنطا عندما سيحل أبناء ميت عقبة على ممثل الغربية، يوم 22 من شهر ديسمبر المقبل، فى الأسبوع الثانى عشر من منافسات البطولة التى ستقام فى الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية فى النسخة القادمة من بطولة الدورى الممتاز لموسم 2019 / 2020 بين طلائع الجيش والمقاولون العرب فى ستاد جهاز الرياضة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر سبتمبر الجارى وسيقام اليوم الختامى فى هذا الدور يوم 24 من شهر يناير المقبل وسيقام خلاله 3 مباريات وهم طنطا مع إنبى ونادى مصر مع سموحة ووادى دجلة مع المصرى البورسعيدى.