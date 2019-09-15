شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ المران فى حديقة فندق الإقامة بالسنغال استعدادا للسوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، خوض تدريباته الجماعية فى حديقة فندق الإقامة بالسنغال، فى اطار استعدادات الفارس الأبيض لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى لموسم 2017 - 2018.

ورفض ميتشو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد الخسارة من جينيراسيون فوت السنغالى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، وفضل الخواجة الصربى خوض اللاعبين تدريباتهم الجماعية بحديقة فندق الإقامة، لحين العودة إلى القاهرة.

وتغادر بعثة فريق الزمال السنغال في الثانية صباح غدًا الإثنين في طريق العودة للقاهرة على الخطوط المغربية حيث يمكث في مطار كازبلانكا أربع ساعات ترانزيت بعدها يغادر القاهرة ليصل في الرابعة عصر الإثنين.