شكرا لقرائتكم إيهاب جلال : ليس لدى معلومة عن تعيين مدربا للمنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعن تواجد جهازه المعاون معه حال تعيينه مديرا فنيا للمنتخب علق جلال قائلا:" سيكون الرد فى هذا الشأن فى حالة حدوث الأمر بشكل رسمي وحال حدوثه سيظل القوام الأساسي معى".

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وتابع إيهاب جلال فى تصريحات إذاعية قائلاً:"لا أعلم ما سيحدث فى الفترة المقبلة وليس لدى معلومة عن تعيين مدربا للمنتخب الوطنى خلال الـ48 ساعة القادمة ولا أعلم ما سيحدث".

كما أعرب إيهاب جلال عن سعادته بالتواجد فى قيادة المصرى مع المجموعة الحالية من اللاعبين ودعم الجماهير البورسعيدية له وكان إيهاب جلال قد قاد المصرى اليوم للفوز على بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد عمان، فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية.