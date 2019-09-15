شكرا لقرائتكم إيهاب جلال : ليس لدى معلومة عن تعيين مدربا للمنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وعن تواجد جهازه المعاون معه حال تعيينه مديرا فنيا للمنتخب علق جلال قائلا:" سيكون الرد فى هذا الشأن فى حالة حدوث الأمر بشكل رسمي وحال حدوثه سيظل القوام الأساسي معى".
وتابع إيهاب جلال فى تصريحات إذاعية قائلاً:"لا أعلم ما سيحدث فى الفترة المقبلة وليس لدى معلومة عن تعيين مدربا للمنتخب الوطنى خلال الـ48 ساعة القادمة ولا أعلم ما سيحدث".
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