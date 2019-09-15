أف سى مصر يتعاقد مع لاعب انبى...

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جدة - عمرو شويل تعاقد فريق أف سى مصر بقيادة عبد الناصر محمد مع أحمد يوسف لاعب فريق إنبى لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال الإنتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . ويستعد فريق أف سى مصر لمواجهة الإنتاج الحربى فى مستهل مشواره ببطولة الدورى الممتاز المقرر له يوم 22 من الشهر الجارى والتى يستضيفها ستاد السلام . ويحاول مجلس إدارة أف سى مصر التعاقد مع لاعبين خبرة للاستفادة بخبراتهم فى الدورى خاصة أن هذا يعد الموسم الأول للفريق بالدورى .

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