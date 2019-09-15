شكرا لقرائتكم فيتوريا: النصر يبحث عن الفوز.. وحمدالله جاهز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر عزم فريقه العودة من مباراة السد القطري يوم الاثنين بالفوز وبطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله جاهز لخوض المباراة ولا يعاني من مشاكل.

ويلتقي النصر مع السد القطري في الدوحة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما فاز ذهاباً 2-1 أواخر الشهر الماضي.

وقال فيتوريا: أمامنا مباراة قوية وخصم جيد، لكن جئنا إلى هنا من أجل الفوز وتسجيل أكبر قدر من الأهداف، بعض النظر عن المباراة الجميلة التي خضناها في الرياض.

وواصل: مباراة يوم الاثنين مختلفة تماماً، ونحن نملك الطموح لتحقيق الفوز هناك، كما أننا استعدينا بشكل جيد لخوض هذا اللقاء، أما عن عبدالرزاق حمدالله، فهو جاهز للعب المواجهة ولا يعاني من مشاكل قد تعيقه عن التواجد في الملعب.