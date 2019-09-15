شكرا لقرائتكم اتفاق العطوي يستعرض بسداسية في مرمى الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الاتفاق توازنه بعدما اكتسح مضيفه الحزم 6-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الحزم بالرس، في المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يجد الاتفاق أي صعوبة في تجاوز مضيفه إذ انتظر حتى الدقيقة 14 حينما تمكن لاعبه السلوفاكي فيليب كيش التسجيل بهدف عن طريق ركلة جزاء.

وتكفل مدافع الحزم مسعود بخيت بتسجيل الهدف الثاني للاتفاق عند الدقيقة 19 بالخطأ في مرماه، ليسجل السنغالي سليمان دوكارا الهدف الثالث عند الدقيقة 38.

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وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق هجومه ونجح لاعبه الشاب حامد الغامدي بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 58 بعد جملة تكتيكية مميزة بينه وبين زميليه روجيرو وفواز الطريس.

وعند الدقيقة 66 وضع البرازيلي روجيرو مهاجم الاتفاق بصمته في اللقاء بعدما سجّل الهدف الخامس بعدما اخترق دفاع الحزم وتلاعب بالحارس الجزائري مليك عسلة ووضع الكرة في الشباك، ليختتم السنغالي سليمان دوكارا أهداف فريقه بتسجيل الهدف السادس عند الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 6 نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث، وبقي الحزم على رصيده السابق نقطة وحيدة ليبقى في المركز قبل الأخير.