شكرا لقرائتكم فرايبورغ يجتاز هوفنهايم بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق فرايبورغ على مضيفه هوفنهايم 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وسجل أهداف فرايبورغ كريستيان غنتر في الدقيقة 11 وجانيك هابيرير في الدقيقة 38 ونيلز بيترسن في الدقيقة 59.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.