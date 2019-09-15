شكرا لقرائتكم بورنموث يهزم إيفرتون ويحقق فوزه الأول على أرضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل كالوم ويلسون هدفين ليقود بورنموث للفوز 3-1 بملعبه على إيفرتون الهش دفاعيا والتقدم إلى منتصف جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وبدأ إيفرتون بقوة في أجواء مشمسة على الساحل الجنوبي وأطلق ريتشارليسون تسديدة قوية في إطار المرمى. ومنح ويلسون التقدم لأصحاب الأرض من ركلة ركنية في الدقيقة 23 قبل أن يعادل دومينيك كالفرت-لوين النتيجة بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول، وهو أول هدف لإيفرتون خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم.

وأرسل رايان فريزر كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة سكنت الشباك في الدقيقة 67 بعد اصطدامها بلاعب إيفرتون فابيان ديلف ليستعيد بورنموث تفوقه قبل أن يتفوق ويلسون على دفاع الفريق الزائر الكارثي مسجلا الهدف الثالث بعد خمس دقائق أخرى. وهذا أول فوز يحققه بورنموث على أرضه هذا الموسم.

وكان بوسع إيفرتون التقدم إلى المركز الثالث في حالة انتصاره لكنه يحتل الآن المركز 11 خلف بورنموث بفارق الأهداف إذ يبلغ رصيد كل منهما سبع نقاط من خمس مباريات.