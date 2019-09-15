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اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري.. الأهلي والزمالك 19 أكتوبر بستاد القاهرة

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الموجز      

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد إقامة مباريات الدور الأول لبطولة لكرة القدم لموسم 2019 - 2020. 

وتنطلق مباريات الجولة الاولى من المسابقة في 21 من سبتمبر الجاري، حيث يلتقي كل من طلائع الجيش والمقاولون العرب، الجونة والاسماعيلي، بيراميدز وإنبي.

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وفي يوم 22 سبتمبر المقبل يلتقي المصري مع حرس الحدود، وادي دجلة وطنطا، وتختتم مباريات الأسبوع الأول بلقاء الأهلي وسموحة، الاتحاد والزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية في التاسع عشر من أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

 

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