الموجز
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أقوى 20 مباراة محلية في العالم، حيث اختارت قمة الأهلي والزمالك بينهم.
ونشرت الصحيفة، في تقرير لها، العديد من المباريات الكبرى، مؤكدة أنه ومع انتهاء فترة التوقف الدولي فإن المواجهات المحلية بين الأندية ستعود، مشيرة إلى أنه "ليس هناك أقوى من مواجهة المنافس المباشر".
وأوضحت الصحيفة أن هناك عدد من العوامل التي تجعل من تلك المباريات قوية، منها قرب الفريقين المحلي، أو الطبقة الاجتماعية أو التاريخية، وأحيانًا الدينية.
وأضافت "إذا كان هناك مباراة واحدة تريد أن تفوز بها طوال الموسم، فسيكون ضد أكبر منافس لك".
وجاءت قمة الكرة المصرية، بين الأهلي والزمالك في المركز الثالث، متفوقًا على كلاسيكو إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة في المركز الرابع.
وجاء في المركز الأول ديربي اسكتلندا سيلتك ورينجرز، ثم بوكا جونيورز وريفربليت في السوبر كلاسيكو الأرجنتيني.
وجاء ديربي شمال لندن ارسنال وتوتنهام في المركز السابع، وفي المركز الثامن كلاسيكو انجلترا ليفربول ومانشستر يونايتد، وديربي الغضب بين ميلان وانتر في المركز الثالث عشر، وديربي مانشستر في المركز الثامن عشر.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه منذ محاولة الحركة القومية في البلاد للابتعاد عن التأثيرات الاستعمارية، ظهرت الكرة في مصر والديربي بين الأهلي والزمالك.
وأكدت أن مباراة "ديربي القاهرة" بين الأهلي والزمالك أحياناً ما شهدت أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة اثناء تواجد الجماهير.
وأشارت الصحيفة إلى أن ديربي القاهرة كان يشهد حكام أجانب في أغلب الأحيان، لمحاولة المحافظة على النظام بين اللاعبين والسيطرة، بالإضافة إلى نقله مسبقًا في عديد المرات خارج القاهرة.
يشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن يوم 19 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في مباراة كأس السوبر المصري وسط حضور 10 آلاف مشجع.
كانت هذه تفاصيل خبر متفوقاً على برشلونة وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تختار قمة الأهلي والزمالك ضمن أقوى 20 «ديربي» في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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