فوز أوجييه يعيده منافسا على لقب رالي تركيا مع تاناك









اسماء السيد - فاز الفرنسي سيباستيان أوجييه سائق سيتروين الأحد برالي تركيا، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للراليات، لينتزع المركز الثاني في الترتيب العام ويقلص الفارق مع المتصدر الاستوني أوت تاناك، مستغلا انسحاب سائق تويوتا السبت.

وحقق أوجييه، بطل العالم في الأعوام الستة الأخيرة، فوزه الثالث في بطولة هذا العام، والأول منذ المرحلة الثالثة في المكسيك في آذار/مارس الماضي، وصعد الى منصة التتويج للمرة الأولى منذ ثلاثة سباقات.

وأعاد الفرنسي إطلاق المنافسة على لقب 2019 قبل ثلاث مراحل من النهاية، بعدما اكتفى تاناك في الرالي التركي الذي أقيم في مارماريس، بالنقاط الخمس لمرحلة "باور ستايج" اليوم.

واضطر السائق الأستوني السبت للانسحاب بسبب مشكلة تقنية. وهو لا يزال يتصدر ترتيب السائقين برصيد 210 نقاط متقدمًا بـ17 نقطة عن أوجييه الثاني الذي انتزع هذا المركز من البلجيكي تييري نوفيل سائق هيونداي، الذي اكتفى في رالي تركيا بالمركز الثامن.

وبات أوجييه يتقدم بفارق 13 نقطة عن نوفيل الذي حقق فوزين متتاليين في بطولة هذا العام، آخرهما في المرحلة الخامسة في الأرجنتين.

وحل زميل أوجييه في سيتروين الفنلندي ايسابيكا لابي ثانيًا في تركيا، بينما أكمل النروجي أندرياس ميكلسن (هيونداي) المراكز الثلاثة الاوائل.

وقال أوجييه (35 عامًا) "كان من الهم جدًا حصد تلك النقاط. كل السيناريوهات كانت ممكنة، إنه رالي صعب. لم تكن لدينا الفرصة في ألمانيا (المرحلة السابقة حيث حل سابعًا)".

أضاف "إنه أمر جيد للفريق بعد أوقات عصيبة. لكن هذا لا يعني أننا أصلحنا كل شيء، هناك العديد من الأمور يجب تحسينها".

وعانى تاناك الذي دخل رالي تركيا فائزا في أربعة من آخر خمسة راليات، من مشكلة السبت منعته من المشاركة في مراحل اليوم الأخير.

وتقام المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم في بريطانيا في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ترتيب الخمسة الأوائل في رالي تركيا:

1- الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) 3.50:12,1 ساعات

2- الفنلندني ايسابيكا لابي (سيتروين) بفارق 34,7 ثانية

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3- النروجي أندرياس ميكلسن (هيونداي) بفارق 1:04,5 دقيقة

4- الفنلندي تيمو سونينن (سبورت فورد) بفارق 1:35,1 دقيقة

5- الاسباني داني سوردو (هيونداي) بفارق 2:25,9 دقيقة

- ترتيب بطولة العالم بعد المرحلة الحادية عشرة:

1- الأستوني أوت تاناك (تويوتا ياريس) 210 نقطة

2- الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) 193

3- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 180

4- النروجي أندرياس ميكلسن (هيونداي) 94

5- البريطاني كريس ميكي (تويوتا ياريس) 86

- ترتيب الصانعين:

1- هيونداي 314 نقطة

2- تويوتا 295

3- سيتروين 259

4- أم سبورت فورد 184