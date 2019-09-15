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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جمهور الأهلى يدعم مؤمن زكريا أمام منزله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من جمهور الأهلى على التواجد أمام منزل لاعب الفريق الأحمر مؤمن زكريا لدعمه بعد الظهور بالإصابة بمرض نفسى خلال الفترة الماضية.
أكد جهاز كرة القدم بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج.
كما قرر أيضًا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه وأكد له أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلى وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كل الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.
وأكد الجهاز أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الخطيب لأن سياسة الأهلي لم تتغير ولن يتخلى يومًا عن أبنائه كما أن رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتمامًا خاصًا منذ علمه بإصابته والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم، وذلك عقب ظهور اللاعب فى أحد البرامج التليفزيونية .
وحاول البعض ان يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس ان هناك تقصير من النادي الاهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظي اللاعب بكل إهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.
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