شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة المصرى وماليندى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا غاليًا خارج ملعبه على ماليندى بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما عصر اليوم.

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تقدم محمود وادى بالهدف الأول للمصرى ثم أضاف الناشئ حسن على الهدف الثانى، وعاد محمود وادى لإحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه، واختتم نفس اللاعب مهرجان الأهداف للمصرى لتنتهى المباراة بفوز الفريق الساحلى 4 / 1 .

وقد وضع المصرى قدمًا فى الدور الـ32 الثانى للكونفدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة .