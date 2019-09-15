سوبر كورة.. اتحاد الكرة يُحدد 16 ملعبًا لاستضافة مباريات الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، 16 ملعبًا لاستضافة مباريات الدور الأول من النسخة المقبلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2019 / 2020.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية فى النسخة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز لموسم 2019 / 2020 بين طلائع الجيش والمقاولون العرب فى ستاد جهاز الرياضة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر سبتمبر الجارى وسيقام اليوم الختامى فى هذا الدور يوم 24 من شهر يناير المقبل وسيقام خلاله 3 مباريات وهم طنطا مع إنبى ونادى مصر مع سموحة ووادى دجلة مع المصرى البورسعيدى.

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