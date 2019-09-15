شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: تدريب المنتخب شرف كبير.. ولكن لا أعلم ما سيحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى إن تدريب المنتخب الوطنى شرف كبير له، مضيفًا أن كل تركيزه حتى آخر لحظة مع الفريق البورسعيدى وعن تواجد جهازه المعاون معه حال تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب علق جلال قائلاً: "سيكون الرد فى هذا الشأن فى حالة حدوث الأمر بشكل رسمي وحال حدوثه سيظل القوام الأساسي معى".

وتابع إيهاب جلال فى تصريحات إذاعية: "لا أعلم ما سيحدث فى الفترة المقبلة وليس لدى معلومة عن تعيين مدرب للمنتخب الوطنى خلال الـ48 ساعة المقبلة ولا أعلم ما سيحدث".

كما أعرب إيهاب جلال عن سعادته بالتواجد فى قيادة المصرى مع المجموعة الحالية من اللاعبين ودعم الجماهير البورسعيدية له وكان إيهاب جلال قد قاد المصرى اليوم للفوز على بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عمان، فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية.