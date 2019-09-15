شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدية كانو سبورت الغينى لمحمود الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو نادى كانو سبورت الغينى على إرسال هدية لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، عن طريق طارق قنديل عضو مجلس الإدارة الحمراء ورئيس بعثة الفريق الكروى الأول فى غينيا.

وأهدى مسئولو النادى الغينى قميص الفريق مكتوب على ظهره اسم "الخطيب" كنوع من التعبير عن مدى الحب والعلاقات الطيبة بين الناديين، لاسيما أن "بيبو" يعد واحدًا من أساطير القارة السمراء.

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كانو سبورت يهدى قميص الفريق للخطيب

وفاز الأهلى على كانو سبورت الغينيى، بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب الأخير فى العاصمة مالابو بذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، سجل ثنائى الأهلي صلاح محسن ووليد سليمان هدفى الفوز ليضع الأحمر قدمًا فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل لقاء العودة المقرر له أحد ايام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري داخل مصر.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولى من فجر غد، الاثنين، حيث تستقل الطائرة من مطار مالابو فى الواحدة من بعد ظهر اليوم فى رحلة تستغرق أكثر من عشر ساعات يتخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وأثيوبيا.