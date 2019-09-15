شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الزمالك فى دورى 2019 - 2020 بعد إعلان الملاعب والمواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة، جدول مباريات الدور الأول لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019 - 2020 فى ضوء ما أسفرت عنه قرعة المسابقة التي أجريت يوم الخميس الماضي.

ويستعرض ”الخليج 365” جدول مباريات فريق الزمالك بالموسم الجديد، بعد تحديد الملاعب والمواعيد، فيما عدا الأسبوع الثامن الوحيد الذي اكتفى الاتحاد بتحديد فترة إقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل انتظارًا لوصول الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لمرحلة المجموعات وبيان مواعيد مبارياتها وما إذا كانت في مصر أو خارجها للحصول على قسط الراحة المقرر والسابق الإعلان عنه.

وجاء جدول مباريات الزمالك كالتالى..

الأسبوع الأول مع الاتحاد السكندرى.. يوم 23/ 9/ 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 8:00 م



1

الأسبوع الثانى مع المقاصة.. يوم 3/ 10/ 2019 على استاد السلام.. الساعة 8:00 م



2

الأسبوع الثالث مع أف سى مصر.. يوم 6/ 10/ 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 8:00 م



3

الأسبوع الرابع مع الأهلى.. يوم 19/ 10/ 2019 على استاد القاهرة الدولى.. الساعة 8:00 م



4

الأسبوع الخامس مع المقاولون.. يوم 23/ 10/ 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 8:00 م



5

الأسبوع السادس مع إنبى.. يوم 27/ 10/ 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7,30 م

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6

الأسبوع السابع مع بيراميدز.. يوم 24/ 11/ 2019 على استاد الثاهرة.. الساعة 7,30 م



7

الأسبوع الثامن مع طلائع الجيش.. يوم 2 – 5/ 12/ 2019 على استاد الجيش بالسويس..



8

الأسبوع التاسع مع سموحة.. يوم 11/ 12/ 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 5:00 م



9

الأسبوع العاشر مع الإنتاج الحربى.. يوم 14/ 12/ 2019 على استاد السلام.. الساعة 7,30 م



10

الأسبوع الحادي عشر مع أسوان.. يوم 18/ 12/ 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 7,30 م



11

الأسبوع الثاني عشر مع طنطا.. يوم 22/ 12/ 2019 على استاد غزل المحلة.. الساعة 7:30



12

الأسبوع الثالث عشر مع الجونة.. يوم 3/ 1/ 2020 على استاد الجونة.. الساعة 7,30 م



13

الأسبوع الرابع عشر مع المصرى.. يوم 9/ 1/ 2020 على استاد برج العرب.. الساعة 7,30 م



14

الأسبوع الخامس عشر مع وادى دجلة.. يوم 15/ 1/ 2020 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7,30 م



15

الأسبوع السادس عشر مع حرس الحدود.. يوم 19/ 1/ 2020 على استاد القاهرة.. الساعة 7,30 م



16

الأسبوع السابع عشر مع الإسماعيلى.. يوم 23/ 1/ 2020 على استاد الإسماعيلية.. الساعة 7,30 م