شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستعير التونسى أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع التونسى أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلى على سبيل الإعارة موسمًا واحدًا بنية البيع النهائي حال قناعة الجهاز الفنى للفريق بقيادة مختار مختار بإمكانيات اللاعب الفنية .

ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق وكان أيمن الطرابلسى صاحب الـ27 عامًا قد لعب الموسم الماضى فى صفوف الخور القطرى معارًا من النجم الساحلى.

وكان الإنتاج الحربى قد حرص على إتمام إجراءات انتقال الطرابلسى فى تكتم شديد خوفًا من فشل الصفقة حيث نجح خالد مهدى مدير الكرة فى التوصل لإتفاق مع مسئولى النجم الساحلى لإتمام الصفقة وأنهى إجراءات حصول اللاعب على التأشيرة ليحضر للقاهرة ويوقع العقود .

ومن المقرر أن ينتظم أيمن الطرابلسى فى تدريبات الإنتاج الحربى بداية من الغد استعدادًا للموسم الجديد.

مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قد تابع اللاعب وأوصى بالتعاقد معه لسد الثغرة الموجودة فى خط وسط الفريق .

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الأهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من إنبى .

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ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير .





ايمن الطرابلسى