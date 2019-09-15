شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد أمل الزملكاوية أمام الأهلى والمنتخب الأولمبى بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، فى إثبات نفسه بقوة وحجز مكان أساسى فى هجوم الأبيض خلال الفترة الأخيرة، بعدما أحرز "البلدوزر" الجديد 5 أهداف خلال 5 لقاءات لعبها بقميص الأبيض، سواء فى كأس مصر أو دورى أبطال أفريقيا، ليصبح "أمل" الزملكاوية خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا قبل مباراة السوبر المصرى أمام بالأهلى والمحدد لها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

نفس الأمر ينطبق على شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، والذى يعتمد على مصطفى محمد فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، بصفته أحد العناصر المميزة فى قائمة الفراعنة الصغار .

ويشارك فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة 8 منتخبات هى مصر والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالى.

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مصطفى محمد بدأ مشواره الكروى فى صفوف ناشئى نادى الزمالك قبل أن ينضم لصفوف فريق الداخلية موسم 2016 ثم انتقل بعدها لطنطا عام 2017 قبل أن يلعب فى صفوف طلائع الجيش ويعود مجددًا إلى الزمالك رغم تلقيه أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز.