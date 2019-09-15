صورة..جماهير الأهلي تتجمع أمام منزل مؤمن زكريا لمؤازرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على التوجه لمنزل مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي، لمؤازرته، والذي يعاني من إصابته تسببت مؤخرا في معاناته من أزمة نفسية.

وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية.

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وتجمعت الجماهير الأهلاوية أمام منزل لاعب الأهلي، ورددت الهاتفات المؤيدة والجاعمة له في محنته التي يمر بها، تعبيرا عن حبها للاعب أعطي الكثير للفريق الأحمر.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا رسميا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا جناح الفريق، وأن النادي لم يقصر مع اللاعب خلال فترة إصابته.