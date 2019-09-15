بالمواعيد.. مشوار الأهلي في الدوري.. ميزة قبل القمة ولقاء مؤجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور الممتاز لموسم 2019-2020، حيث كشف عن مواعيد وملاعب المباريات خلال الجولات الـ17 الأولى.

وينطلق مشوار الأهلي في الدوري الممتاز 23 سبتمبر الجاري، فيما ستكون أخر مباراة معلن موعدها للفريق في 22 يناير 2020، على أن يتم تحديد باقي المواعيد فيما بعد.

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وستقام مباراة القمة على ملعب الأهلي يوم 19 أكتوبر أمام الزمالك على ستاد القاهرة، حيث سيحصل الأهلي على يوم راحة أكثر من الزمالك قبل تلك الموقعة كونه سيتوجه إلى أسوان في الجولة السابقة من أجل خوض لقاء مع ممثل الصعيد.

وستكون هناك مباراة واحدة مؤجلة للأهلي خلال الجولات الـ17أمام المصري في الجولة السادسة وتحدد لها موعد معلوم في 5 يناير، كما توجد مباراة أخرى غير محسومة الموعد أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة ستقام بين 2 و5 ديسمبر.

وتقرر أن يخوض الأهلي مبارياته أمام الإسماعيلي والمصري في ستاد الجيش ببرج العرب.