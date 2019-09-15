بالمواعيد والملاعب.. طريق الزمالك في الدور الأول بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مواعيد مباريات الزمالك في الدوري حتى نهاية الدور الأول والتي ستكون أمام الإسماعيلي في الأسبوع السابع عشر.

الزمالك سيبدأ مشواره في المسابقة المحلية الأول بمصر بمواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم 23 من الشهر الجاري على ملعب "بتروسبورت".

في المقابل تحدد موعد وملعب مباراة القمة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك حيث سيقام اللقاء في 19 أكتوبر المقبل على ملعب "القاهرة الدولي".

جدول مباريات الدور الأول بالنسبة للزمالك لم يتم فيه الاستقرار على موعد نهائي مباراة طلائع الجيش والتي تأتي ضمن الجولة الثامنة بسبب ارتباطات الفريق الأبيض في البطولة الأفريقية.

ونستعرض في السطور التالية، مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدور الأول:

الزمالك × الاتحاد السكندري .. الجولة الأولى .. الموعد 23 سبتمبر في تمام 8 مساءً (الملعب بتروسبورت).

مصر المقاصة × الزمالك .. الجولة الثانية .. الموعد 3 أكتوبر في تمام 8 مساءً (الملعب السلام).

الزمالك × نادي مصر .. الجولة الثالثة .. الموعد 6 أكتوبر في تمام 8 مساءً (الملعب بتروسبورت).

الأهلي × الزمالك .. الجولة الرابعة .. الموعد 19 أكتوبر في تمام 8 مساءً (الملعب القاهرة).

الزمالك × المقاولون العرب .. الجولة الخامسة .. الموعد 23 أكتوبر في تمام 8 مساءً (الملعب القاهرة).

إنبي × الزمالك .. الجولة السادسة .. الموعد 27 أكتوبر في تمام 7:30 مساءً (الملعب بتروسبورت).

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الزمالك × بيراميدز .. الجولة السابعة .. الموعد 24 نوفمبر في تمام 7:30 مساءً (الملعب القاهرة).

طلائع الجيش × الزمالك .. الجولة الثامنة .. الموعد من 2-5 ديسمبر (الملعب الجيش بالسويس).

الزمالك × سموحة .. الجولة التاسعة .. الموعد 11 ديسمبر في تمام 5 مساءً (الملعب القاهرة).

الإنتاج الحربي × الزمالك .. الجولة العاشرة .. الموعد 14 ديسمبر في تمام 7:30 مساءً (الملعب السلام).

الزمالك × أسوان .. الجولة الحادية عشر.. الموعد 18 ديسمبر في تمام 7:30 مساءً. (الملعب القاهرة).

طنطا × الزمالك .. الجولة الثانية عشر .. الموعد 22 ديسمبر في تمام 7:30 مساءً (الملعب غزل المحلة).

الجونة × الزمالك .. الجولة الثالثة عشر .. الموعد 3 يناير 2020 في تمام 7:30 مساءً (الملعب الجونة).

الزمالك × المصري .. الجولة الرابعة عشر .. الموعد 9 يناير 2020 في تمام 7:30 مساءً (الملعب الجيش بالسويس).

وادي دجلة × الزمالك .. الجولة الخامسة عشر .. الموعد 15 يناير 2020 في تمام 7:30 مساءً (الملعب بتروسبورت).

الزمالك × حرس الحدود .. الجولة السادسة عشر .. الموعد 19 يناير 2020 في تمام 7:30 مساءً (الملعب القاهرة).

الإسماعيلي × الزمالك .. الجولة السابعة عشر .. الموعد 22 يناير 2020 في تمام 7:30 مساءً (الملعب الإسماعيلية).