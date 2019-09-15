بالصور.. إعلان مواعيد مباريات الدوري.. والقمة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلن الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020. وبحسب الجدول فسيستضيف ستاد القاهرة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة في التاسع عشر من أكتوبر المقبل. وفيما يلي مواعيد مباريات الدور الأول: الجولة الأولى Advertisements الجولة الثانية الجولة الثالثة الجولة الرابعة

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