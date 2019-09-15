اختيار ثلاثة حكام سعودين لتصفيات كاس اسيا ٢٠٢٠ لتحت ١٦عاما

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكام السعودين الدولين محمد الهويش وشكري الحنفوشي وعبد الرحيم الشمري للمشاركة في التصفيات المواهلة الي كاس اسيا 2020 لتحت ١٦عاما. في التصفيات المواهلة الي كاس اسيا 2020 لتحت ١٦عاما. وتاتي مشاركة الحكام للمساهمة في إدارة مباريات المجموعه العاشرة التي تضم منتخبات اليابان وماليزيا وكمبوديا وتنطلق اليوم الأحد وتستمر حتي ٢٤من ستمبر الجاري.

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