قررت لجنة الإستئناف بالكاف منذ قليل قبول طعن الوداد شكلا ورفضه موضوعا مع تأكيد قرار لجنة الإنضباط للكاف ، وبالتالي تؤكد لجنة الإستئناف انسحاب الوداد من المباراة وفوز الترجي بلقب دوري أبطال افريقيا للعام الثاني علي التوالي . وبالتالي تؤكد لجنة الإستئناف انسحاب الوداد من المباراة وفوز الترجي بلقب دوري أبطال افريقيا للعام الثاني علي التوالي . وكان الوداد قد طعنًا على قرار الكاف بتتويج الترجي بطلًا لنسخة دوري الأبطال الأخيرة، قبل أن يعلن الكاف رفضه اليوم الأحد.

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كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يؤكد رفضه لطعن الوداد البيضاوي وتتويج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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