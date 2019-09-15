سفير مصر بزنجبار يهنئ لاعبي المصري بعد الفوز على ماليندي

شهدت مباراة اليوم بين المصري وماليندي بطل زنجبار والتي أقيمت عصر اليوم على ستاد عمان بزنجبار، وانتهت بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدف ، حضور السفير محمد أبوالوفا سفير مصر

بتنزانيا ومعه عدد من رجال السفارة يتقدمهم المستشار أحمد الغول سكرتير أول السفارة. حيث حرصا على النزول عقب المباراة لغرف ملابس المصري ومعهم محمد الخولي نائب رئيس مجلس ادارة النادي ورئيس البعثة وأحمد عوض عضو مجلس الإدارة وذلك لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن ايهاب جلال ، حيث أشاد السيد السفير بالمظهر المشرف للاعبي المصري وروحهم القتالية العالية على مدار شوطي المباراة.