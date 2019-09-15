شهدت مباراة اليوم بين المصري وماليندي بطل زنجبار والتي أقيمت عصر اليوم على ستاد عمان بزنجبار، وانتهت بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدف ، حضور السفير محمد أبوالوفا سفير مصربتنزانيا ومعه عدد من رجال السفارة يتقدمهم المستشار أحمد الغول سكرتير أول السفارة. حيث حرصا على النزول عقب المباراة لغرف ملابس المصري ومعهم محمد الخولي نائب رئيس مجلس ادارة النادي ورئيس البعثة وأحمد عوض عضو مجلس الإدارة وذلك لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن ايهاب جلال ، حيث أشاد السيد السفير بالمظهر المشرف للاعبي المصري وروحهم القتالية العالية على مدار شوطي المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر بزنجبار يهنئ لاعبي المصري بعد الفوز على ماليندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.