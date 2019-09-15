المقاولون يتعادل مع الترسانة وديًا استعدادُا للموسم الجديد

قاد طاهر محمد طاهر وشكري نجيب، لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فريقهما إلي التعادل الإيجابي مع الترسانة 2-2، وديا في البروفة الودية التي جمعتهما اليوم، ضمن استعدادا الذئاب لبداية الموسم الجديد. ويستهل المقاولون مبارياته في الدوري الممتاز بمباراة طلائع الجيش في الثالثة عصرا يوم 21 سبتمبر الجاري، بملعب جهاز الممتاز بمباراة طلائع الجيش في الثالثة عصرا يوم 21 سبتمبر الجاري، بملعب جهاز الرياضة العسكري، في افتتاح البطولة. واطمأن عماد النحاس المدير الفني، علي لاعبي المقاولون وحرص علي تجربة أكثر من لاعب خلال المباراة مشيدا بالتجربة الودية وعلي جاهزية اللاعبين لانطلاق الدوري. من لاعب خلال المباراة مشيدا بالتجربة الودية وعلي جاهزية اللاعبين لانطلاق الدوري. يذكر أن المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، حرصوا علي عقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق أمس السبت قبل انطلاق المران الجماعي استعدادا للموسم الجديد.

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