مدرب طلائع الجيش يرفض إلغاء مباراة منتخب السويس الودية

رفض المدير الفني لنادي طلايع الجيش البرازيلى سيرجيو فارياس فكرة إلغاء المباراة الودية الأخيرة لفريقه مع منتخب السويس والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ستاد جهاز العسكرى بعد إعلان قرعة الدوري الجديد ورفض فارياس فكرة إجراء أية تعديلات على جدول استعداداته للموسم الجديد، مؤكدا أنه سيحاول الدفع بالعناصر البديلة فى ودية منتخب السويس لتجهيزهم لمواجهة المقاولون العرب فى الأسبوع الأول لمسابقة الدوري. الرياضة العسكرى بعد إعلان قرعة الدوري الجديد ورفض فارياس فكرة إجراء أية تعديلات على جدول استعداداته للموسم الجديد، مؤكدا أنه سيحاول الدفع بالعناصر البديلة فى ودية منتخب السويس لتجهيزهم لمواجهة المقاولون العرب فى الأسبوع الأول لمسابقة الدوري. وفاز الطلائع على نبروه فى آخر ودياته بهدفين مقابل هدف سجلهما كابوريا وعمرو جمال.

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