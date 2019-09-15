قدم الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني نعيًا إلى أسرة العميد عبدالحميد غالب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للرماية الذي وافته المنية أمس السبت. وكان صلاة الجنازة أقيمت ظهر اليوم بمسجد الفاروق بالجزيرة. الجدير بالذكر أن غالب يعد من أبرز رموز لعبة الرماية على مدار التاريخ قدم خلالها نموذجا لكل الرياضيين ومحبي الرماية بإخلاصه وتفانيه في عمله، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بوافر رحمته وأن ينزله منازل الصديقين ويلهم أهله وجميع محبيه الصبر على فراقه". خلالها نموذجا لكل الرياضيين ومحبي الرماية بإخلاصه وتفانيه في عمله، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بوافر رحمته وأن ينزله منازل الصديقين ويلهم أهله وجميع محبيه الصبر على فراقه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد المصري للرماية ينعى العميد عبدالحميد غالب المدير التنفيذي للاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.