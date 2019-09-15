شباب المقاولون يفتتح بطولة الجمهورية 99 بفوز مهم على المصري البورسعيدي

انتهت منذ لحظات مباراة المقاولون مع المصرى البورسعيدى فى إطار بطولة الجمهورية لمواليد 99، والتي أقيمت على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.
أحرز هدف المقاولون شحته يوسف قبل نهاية اللقاء بدقائق، وقد شاهد اللقاء محمد رضوان رئيسقطاع الناشئين وأشاد بمستوى اللاعبين. كما أكد مجدى مصطفى المدير الفني لفريق المقاولون عن رضاه عن الأداء برغم تأخر الفوز.
يقود جهاز فنى للمقاولون مجدى مصطفى مديرفنى وأحمد كمونة مدرب وإبراهيم عبدالجواد مدرب حراس مرمى وهانى عدلى إدارى الفريق وأحمد حسام علاج طبيعى وكريم مجدى أحمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.
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