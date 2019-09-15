قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراة النجم الساحلي وأشانتي كوتوكو الغاني، التي ستقام يوم 27 سبتمبر الجاري في سوسة، ضمن إياب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. الساحلي وأشانتي كوتوكو الغاني، التي ستقام يوم 27 سبتمبر الجاري في سوسة، ضمن إياب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويعاون نور الدين كلا من: تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه، ومحمد عادل حكما رابعا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة النجم الساحلي وكوتوكو الغاني في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.