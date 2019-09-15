بتحقيقه الفوز في مباراة اليوم أمام ماليندي بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، أصبح فريق المصري قد حقق فوزه الأكبر خارج ملعبه في تاريخ مشاركات المصري الأفريقية التي بدأت عام 1999.
كان المصري قد حقق من قبل الفوز خارج ملعبه في ثلاث مباريات، الأولى على ماثاري الكيني بهدفين للاشئ سجلهما النيجيري محمد محمد في دور الـ 32 من بطولة الاتحاد الأفريقي عام 2002 ،والثانية في دور الثمانية من نفس النسخة من البطولة على أديما بطل مدغشقر بهدف للاشئ سجله محمد شوقي ، والثالثة في سبتمبر من العام الماضي على اتحاد العاصمة الجزائري في دور الثمانية من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية وذلك بهدف محمود وادي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه على ماليندي برباعية..المصري يحقق فوزه الأكبر خارج ملعبه في تاريخ مشاركاته الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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