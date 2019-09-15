شاهد.. ثنائية أوباميانج تمنح أرسنال التقدم على واتفورد في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين آرسنال وواتفورد، بتقدم الجانرز بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "فيكاراج رود" ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

افتتح بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال التسجيل للجانرز، في الدقيقة 22، بعد تمريرة رائعة من سعيد

كولاسينيك مدافع أرسنال، الذي مررها لأوباميانج داخل منطقة جزاء واتفورد، قبل أن يسددها الأخير بقوة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول.وفي الدقيقة 32، سجل أوباميانج مجددًا، بعد هجمة منظمة من أرسنال، حيث أرسل مسعود أوزيل تمريرة أمامية على الجانب الإيمن لمنطقة جزاء واتفورد، قبل أن يمررها سريعًا ميتلاند نيلز، لأوباميانج الذي يسددها بسهولة داخل الشباك.



ودخل أرسنال بقيادة أوناي إيمري مدرب الجانرز، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: بيرند لينو

في الدفاع: سعيد كولاسينيك، دافيد لويز، سوقراطيس، ميتلاند نيلز

في الوسط: داني سيبايوس، جرانيت شاكا، ماتيو جندوزري، مسعود أوزيل

في الهجوم: نيكولاس بيبي، أوباميانج