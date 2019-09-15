انتهى الشوط الأول بين آرسنال وواتفورد، بتقدم الجانرز بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "فيكاراج رود" ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
افتتح بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال التسجيل للجانرز، في الدقيقة 22، بعد تمريرة رائعة من سعيد
وفي الدقيقة 32، سجل أوباميانج مجددًا، بعد هجمة منظمة من أرسنال، حيث أرسل مسعود أوزيل تمريرة أمامية على الجانب الإيمن لمنطقة جزاء واتفورد، قبل أن يمررها سريعًا ميتلاند نيلز، لأوباميانج الذي يسددها بسهولة داخل الشباك.
ودخل أرسنال بقيادة أوناي إيمري مدرب الجانرز، بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: بيرند لينو
في الدفاع: سعيد كولاسينيك، دافيد لويز، سوقراطيس، ميتلاند نيلز
في الوسط: داني سيبايوس، جرانيت شاكا، ماتيو جندوزري، مسعود أوزيل
في الهجوم: نيكولاس بيبي، أوباميانج
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ثنائية أوباميانج تمنح أرسنال التقدم على واتفورد في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.