ميسي يزف بشرى لجماهير برشلونة

منح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، النادي الكتالوني خبرًا سارًا، اليوم الأحد، قبل 48 ساعة من مواجهة بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنَّ ميسي شارك في المران الجماعي لبرشلونة، صباح اليوم، والذي أقيم عقب التغلب على فالنسيا (5-2)، أمس السبت، في الجولة الرابعة من الليجا.



وأوضحت أنَّ "موقف ميسي من المشاركة أمام دورتموند، لا يزال غامضًا، فبرغم عدم حصوله على التصريح الطبي، لكنه قد يلحق بالبعثة في ألمانيا، غدًا الإثنين".



وأشارت إلى أنَّ عثمان ديمبلي العائد أيضًا من الإصابة شارك في جزء من التدريبات، لكن لن يلحق بمباراة دورتموند.



وسيتم إعلان قائمة برشلونة الخاصة باللقاء عقب انتهاء مران الغد، وتتوجه البعثة إلى المطار في الساعة الرابعة من عصر الإثنين.



المصدر: موقع كورة