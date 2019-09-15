ماني: تصالحت مع محمد صلاح

علق السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، على واقعة غضبه من زميله المصري محمد صلاح خلال مباراة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكانت مباراة ليفربول وبيرنلي، شهدت تذمرًا من ماني تجاه مدربه يورجن كلوب عقب تبديله، بعدما أضاع عليه صلاح، فرصة تسجيل هدف، حيث فضّل النجم المصري التسديد بدلًا من تمرير الكرة إلى السنغالي رغم أن الأخير كان في موقع أفضل للتسجيل.



وقال ماني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "واقعتي مع صلاح؟ لقد نسيت الأمر. هذه الأشياء تحدث في كرة القدم".



وأضاف: "أحيانًا نحتاج إلى التحدث عن بعض الأشياء معًا وجهًا لوجه، يحدث في بعض الأحيان أثناء المباريات أنني لا أتلقى تمريرات".



وتابع ماني: "ولكني تصالحت مع صلاح، والعلاقة بيننا لم تتغير. وعدنا كما كنا سابقًا صديقين مقربين".



يذكر أن ماني هو هداف ليفربول الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع المصري محمد صلاح.



المصدر: موقع كورة