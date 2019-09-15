رياضة | كليفيرلي لاعب واتفورد يستغل خطأ فادح من دفاعات آرسنال ويسجل الهدف الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كليفيرلي لاعب واتفورد يستغل خطأ فادح من دفاعات آرسنال ويسجل الهدف الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي الحزم 0 x

17:50 3 الإتفاق الفيصلي 0 x

19:10 0 الفتح الدوري الفرنسي موناكو - x

21:00 - مارسيليا الدوري الإنجليزي الممتاز واتفورد 0 x

17:30 2 آرسنال بورنموث 3 x

15:00 1 إيفرتون الدوري الإسباني الدرجة الأولى سيلتا فيجو 0 Advertisements x

16:00 2 غرناطة الدوري الإيطاليي روما 3 x

18:00 0 ساسولو هيلاس فيرونا 0 x

20:45 0 ميلان الدوري الألماني هوفنهايم 0 x

15:30 3 فرايبورج بادربورن 1 x

18:00 0 شالكه 04 كأس الكونفدرالية الإفريقية ماليندي اف سي - تنزانيا 1 x

15:15 4 المصري البورسعيدي - مصر

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