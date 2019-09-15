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رياضة | كليفيرلي لاعب واتفورد يستغل خطأ فادح من دفاعات آرسنال ويسجل الهدف الأول

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كليفيرلي لاعب واتفورد يستغل خطأ فادح من دفاعات آرسنال ويسجل الهدف الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي

الحزم

0

x
17:50

3

الإتفاق

الفيصلي

0

x
19:10

0

الفتح

الدوري الفرنسي

موناكو

-

x
21:00

-

مارسيليا

الممتاز

واتفورد

0

x
17:30

2

آرسنال

بورنموث

3

x
15:00

1

إيفرتون

الدرجة الأولى

سيلتا فيجو

0

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x
16:00

2

غرناطة

الدوري الإيطاليي

روما

3

x
18:00

0

ساسولو

هيلاس فيرونا

0

x
20:45

0

ميلان

الدوري الألماني

هوفنهايم

0

x
15:30

3

فرايبورج

بادربورن

1

x
18:00

0

شالكه 04

كأس الكونفدرالية الإفريقية

ماليندي اف سي - تنزانيا

1

x
15:15

4

المصري البورسعيدي - مصر

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الكلمات الدلائليه
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