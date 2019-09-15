رياضة | إف سي مصر يتعاقد مع مهاجم بلدية المحلة مقابل 500 ألف جنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يتعاقد مع مهاجم بلدية المحلة مقابل 500 ألف جنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر على توقيع اللاعب محمد نصر مهاجم بلدية المحلة، لتدعيم صفوفه، استعداداً للموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز.

وقام مسئولو نادي مصر بسداد مبلغ 500 ألف جنية لفريق بلدية المحلة، نظير الحصول على خدمات اللاعب .

بدأ نصر مشواره مع الكرة القدم ضمن قطاع الناشئين بنادي الأوليمبي ثم الفريق الأول، ثم إنتقل الدوري الغاني ضمن صفوف فريق نادي هارتس أوف لمدة ستة أشهر، ليعود منه إلى فريق سموحة بالدوري الممتاز لمدة 4 مواسم ، ثم انتقل إلى فريق دمنهور بالدوري الممتاز، قبل أن يرحل لبلدية المحلة منذ ثلاث سنوات.

وفي الموسم الأول له مع البلدية سجل نصر برصيد 12 هدفًا، وفي الموسم الثاني سجل 8 أهداف، وفي الموسم الماضي سجل 10 أهداف، وإنضم اللاعب قبل سنوات لمنتخب الشباب، والمتخب الأوليمبي.

ويواصل نادي مصر فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث خاض عدد كبير من المباريات الوديه، خسر نادي مصر مؤخراً من الإنتاج الحربي بخمسة أهداف مقابل هدفين، كما فاز من قبل على الحمام بهدفين لهدف، وتعادل مؤخراً مع الترسانة بهدف لمثله، وخسر من خورفكان 2-1، وتعادل مع المصري 0-0، ومع الإسماعيلي 0-0، وفاز على العين السعودي 2-1، والفوز على شباب السوادن 3-0، والخسارة من بني سويف 0-1، كما تغلب نادي مصر على أبو قير 2-1، وفاز على البطل القومي 10-0، وتعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، وخسر من دجلة 0-5.

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وتعاقد نادي مصر مؤخراً مع 13 لاعب وهم : عصام ثروت، عبد الرحمن جندية، اسلام صالح، مصطفى كالوشا، كليف، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، عمر حبشي، صلاح أحمد أوتاكا، ومحمد جبر، طه عادل، إيجور، ومؤمن ابراهيم.

وتضم القائمة الأولى للفريق 14 لاعب وهم وليد توفيق، وسعيد فتحي، وأحمد الصعيدي، وهشام عبد الحميد، ومصطفى سلطان، ورضا الويشي، محمود اسماعيل رامبو، ويلس، رامز زيدان، أحمد محسن، علاء عطا، أسامه رجب، ومحمود شبانه، واحمد عجلة.

ويضم الجهاز المعاون لعبد الناصر محمد كلاً من مصطف عسكر، وسعيد صبحي مدربان، ووسام اسماعيل مدرب حراس، مع إستمرار الجهاز الطبي والإداري.

ورحل مؤخراً عن قيادة نادي مصر محمد صلاح، وأسامة نبية، وتأهل الفريق من القسم الثاني في الموسم الماضي، عقب تصدر المجموعة الثانية برصيد 52 نقطة.