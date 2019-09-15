رياضة | موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني بالدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني بالدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني جدول مواعيد مباريات الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 – 2020، والتي تنطلق فعالياته بشكل رسمي يوم 21 سبتمبر الجاري.

وكان حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد المصري قد أعلن خلال حفل قرعة الدوري الممتاز أنه سيتم الإعلان عن جدول متضمنا مواعيد المباريات وأماكن إقامتها في غضون 48 ساعة، وهو الوقت الذي قدره الاتحاد للحصول علي الموافقات الأمنية للملاعب المختارة من قبل الأندية والمواعيد المناسبة للمباريات، وتم الإعلان عن الجدول كاملًا اليوم الأحد.

وتنطلق مباريات الدوري المصري الممتاز يوم 21 سبتمبر الجاري بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي طلائع الجيش مع المقاولون على استاد جهاز الرياضة العسكري، والجونة مع الإسماعيلي، وبيراميدز مع إنبي على استاد الدفاع الجوي.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة القدم، 24 من شهر يناير المقبل، موعدًا لنهاية الدور الأول من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وستكون مباراة المصري ضد وادي دجلة هي آخر مباريات هذا الدور.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول للدوري الممتاز

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم أن تكون قرعة الدوري الممتاز هذا الموسم 2019 – 2020 "غير موجهة" بعكس المواسم الماضية، وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في الجولة الرابعة من البطولة المحلية، وستقام مباراة القمة بين القطبين بالدور الأول في تمام الساعة الثامنة مساءًا يوم السبت الموافق 19 أكتوبر المقبل.

كما تقرر إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول على أرضية استاد القاهرة الدولي، والذي لم يستضيف مباريات الناديين منذ فترة طويلة، وكان الإستاد العريق استضاف مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 وبعدها تم إغلاقه من أجل الإصلاحات والصيانة ولم يستضيف أي مباراة منذ ذلك انتهاء البطولة القارية.

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موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدور الثاني للدوري الممتاز

وستقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 -2020 في الجولة الحادية والعشرين (21) من عمر المسابقة المحلية.

ولم يحدد اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور الثاني للدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي حتي الآن، ومن المنتظر أن تقام المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي أيضًا.

مواعيد مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز

ستقام مباريات الاسبوع الأول من الدوري الممتاز علي 3 أيام، تبدأ يوم 21 سبتمبر الجاري بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي المقاولون العرب مع طلائع الجيش في الثالثة عصرا على استاد جهاز الرياضة العسكري، بينما يستضيف الجونة نظيره الاسماعيلي في تمام الخامسة والنصف مساءًا، ويواجه بيراميدز فريق انبي في تمام الثامنة على استاد الدفاع الجوي.

وتقام 4 مباريات يوم 22 سبتمبر الجاري، حيث يلتقي أسوان مع المقاصة على استاد "اسوان" في تمام الثالثة عصرًا، ويواجه الانتاج الحربي نظيره اف سي مصر علي استاد السلام في تمام الخامسة والنصف مساءًا، وفي نفس التوقيت يلتقي طنطا مع وادي دجلة على استاد بتروسبورت، ويواجه حرس الحدود فريق المصري على استاد الجيش بالسويس في الثامنة مساءًا.

ويلتقي فريق الأهلي مع سموحة في الخامسة والنصف مساءًا على استاد برج العرب يوم 23 سبتمبر الجاري، وتقام في نفس اليوم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري علي ملعب بتروسبورت في الثامنة مساءًا.