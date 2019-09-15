رياضة | فوز السكة الحديد على الشهداء ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز السكة الحديد على الشهداء ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على فريق الشهداء بالإسماعيلية، خلال المواجهة التي أقيمت اليوم الإثنين، استعاداداً للقسم الثالث.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد بهدفين نظيفين، حيث سجل الهدف الأول مهاب ياسر المنتقل من نادى الترسانة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وأضاف مصطفى جعفر الهدف الثاني من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الشهداء من ضربة جزاء هدفه الوحيد

واستطاع أحمد عبد المنعم كشرى من تسجيل الهدف الثالث لفريق السكة من ضربة جزاء أيضاً .

وأستحوذ فريق السكة على معظم أوقات المباراة وهدد مرمى فريق الشهداء بأكثر من فرصة

ويلعب فريق السكة خامس تجاربه الودية في معسكرة بالإسماعيلية عصر الإثنين مع فريق بلدية الاسماعيلية بقيادة حسين عبد المنعم .

لعب فريق السكة 13مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد فاز خلالهم على فريق البطل الأوليمبي بتسعة اهداف، وتعادل مع فريق الداخلية سلبى وتلقى الهزيمة أمام كوكا كولا بهدفين مقابل هدف، ثم حقق الفوز على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف وعلى فريق الشمس بهدف نظيف وتلقى الهزيمة أمام نادى بنى سويف بهدفين مقابل هدف وهزيمة من الداخلية بهدف والفوز على منتخب السويس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وتعادل مع ميجا سبورت بهدفين لكل منهما .

كما فاز على فريق جينيس بأربعة أهداف مقابل هدفيين، وفاز على فريق غزل السويس بهدف نظيف وتعادل مع بلبيس بهدف لكل فريق، وفاز على فريق الرباط والانوار بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ويقود فريق السكة فنياً جمعة مشهور مديرأ فنينأ، كمال اليمني مدرب عام، أحمد صوابى مدرب، أيهاب بتيا مدرب مساعد، محمد السيد مدرب حراس مرمى، محمد عبد العال طيب، وليد نصار اخصائي علاج طبيعي،حسين ابراهيم مدلكا، محمد جمال مدير إدارى

ويقع في بلدية الاسماعيلية في المجموعة السابعة التي تضم كل من:

أبو صرير، أبو شحاته، الشهداء،بورتو السويس ،النوبة ،غزل السويس، سماد السويس، بور فؤاد، رأس البر، دمياط، غزل دمياط، مركز شباب ميت الخولي.

وصرح محمد نافع عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق السكة من خلال المعسكر حرص لاعبي السكة الحديد على توجيه رسالة دعم خاصة إلى مؤمن زكريا جناج فريق الأهلي الذي يعاني من الإصابة على مستوى الجهاز العصبي .

وقام لاعبو السكة بعمل طريقة إحتفال مؤمن زكريا بالأهداف مع النادي الأهلي.

الجدير بالذكر أن السكة الحديد سوف يشارك ضمن منافسات دوري القسم الثالث بعد قرار اتحاد الكرة الحالى بالغاء صعود أندية الترقى، بالموسم الماضي ويشارك السكة بمجموعة القاهرة بالموسم الجديد .