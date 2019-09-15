رياضة | أوبامينج يسجل هدفين أمام واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوبامينج يسجل هدفين أمام واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري السعودي
الحزم
0
x
17:50
3
الإتفاق
الفيصلي
0
x
19:10
0
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
0
x
17:30
2
آرسنال
بورنموث
3
x
15:00
1
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
0
x
16:00
2
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
3
x
18:00
0
ساسولو
هيلاس فيرونا
0
x
20:45
0
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
0
x
15:30
3
فرايبورج
بادربورن
1
x
18:00
0
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
1
x
15:15
4
المصري البورسعيدي - مصر