رياضة | عاجل.. تعرف على مواعيد وملاعب الأهلي في الدور الأول لبطولة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على مواعيد وملاعب الأهلي في الدور الأول لبطولة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي جدول مباريات الدوري الأول من المسابقة للموسم 2019-2021.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الكروي الجديد في مصر يوم 21 من الشهر الجاري، على أن ينتهي في شهر ماير، حسبما أعلنته لجنة المسابقات.

وكان حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد قد أعلن خلال حفل القرعة أن الجدول متضمنا مواعيد المباريات وأماكن اقامتها سوف يعلن في غضون 48 ساعة ، وهو الوقت الذي قدره الاتحاد المصري لكرة القدم لورود الموافقات الأمنية للملاعب المختارة من قبل الأندية والمواعيد المناسبة للمباريات، حيث تم إرسال الجدول إلى الجهات المعنية لوضع أية ملاحظات في الاعتبار قبل إعلانه تجنبا لأية تعديلات مستقبلا.

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ويستهل الأهلي حال اللقب مشواره في البطولة بمواجهة مضيفه سموحة في أولى مبارياته بالمسابقة للموسم الجديد في الإسكندرية، حيث سيحل ضيفًا عليه.

ويرصد الخليج 365 الرياضي، جدول مباريات النادي الأهلي، ومواعيدها والملاعب التي ستقام عليها :-