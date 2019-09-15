رياضة | بالمواعيد والملاعب.. جدول مباريات الأهلى ببطولة الدورى لموسم 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمواعيد والملاعب.. جدول مباريات الأهلى ببطولة الدورى لموسم 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى وعن طريق رئيس لجنة المسابقات الجديد حسام الزناتى الذى تولى المهمة خلفاً لعامر حسين عن جدول مواعيد مباريات الدورى العام للدور الأول بعد أن تم إجراء القرعة حلال الأيام الماضية لموسم 2018_2019 والذى سينطلق يوم 21 سبتمبر الجارى وسينتهى بنهاية مايو 2020.

وجائت مواعيد وملاعب مباريات الأهلى ببطولة الدورى موسم 2019_2020 كالأتى :



-الأسبوع الأول 23/9/2019 : سموحة × الأهلي الساعة 5 ونصف على ملعب برج العرب

-الأسبوع الثاني 2/10/2019 : الأهلي × الإنتاج الحربي الساعة 8 على ستاد السلام

-الأسبوع الثالث 4/10/2015 : أسوان × الأهلي الساعة 3 على ستاد أسوان

-الأسبوع الرابع 19/10/2019 : الأهلي × الزمالك الساعة 8 على ستاد القاهرة الدولي

-الأسبوع الخامس 23/10/2019 : الجونة × الأهلي الساعة 5 ونصف على ستاد الجونة

-الأسبوع السادس 5/1/2020 : الأهلي × المصري الساعة 7 ونصف على ستاد برج العرب "مؤجل"

-الأسبوع السابع 25/11/2019 : وادي دجلة × الأهلي الساعة 7 ونصف على ستاد بتروسبورت

-الأسبوع الثامن أيام 2 أو 3 أو 4 أو 5 ديسمبر 2019 : الأهلي × حرس الحدود على ستاد القاهرة الدولي

-الأسبوع التاسع 11/12/2019 : الإسماعيلي × الأهلي الساعة 7 ونصف على ملعب برج العرب

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-الأسبوع العاشر 15/12/2019 : الأهلي × الاتحاد السكندري الساعة 7 ونصف على ستاد القاهرة الدولي

-الأسبوع الحادي عشر 19/1/2/2019 : مصر المقاصة × الأهلي الساعة 7 ونصف على ستاد السلام

-الأسبوع الثاني عشر 23/12/2019: الأهلي × إف سي مصر الساعة 7 ونصف على ستاد القاهرة الدولي.

-الأسبوع الثالث عشر 2/1/2020: الأهلي × طنطا الساعة 7 ونصف على ستاد القاهرة الدولي

-الأسبوع الرابع عشر 10/1/2020 : المقاولون العرب × الأهلي الساعة 7 ونصف على بتروسبورت

-الأسبوع الخامس عشر 14/1/2020: الأهلي × إنبي الساعة 7 ونصف على ستاد القاهرة الدولي

-الأسبوع السادس عشر 18/1/2019 : بيراميدز × الأهلي الساعة 7 ونصف على ستاد الدفاع الجوي

-الأسبوع السابع عشر 22/1/2020: الأهلي × طلائع الجيش الساعة 7 ونصف على ستاد القاهرة الدولي

وصرح حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير ، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية ، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.

