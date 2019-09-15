رياضة | قبل مواجهة باريس.. خط دفاع ريال مدريد يثير قلق زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة باريس.. خط دفاع ريال مدريد يثير قلق زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك العديد من أجراس الإنذار تدق حول النجم الدولي الإسباني سيرخيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر ان يواجه الأبيض الملكي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال منتصف الأسبوع الجاري، وذلك في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد قد قرر استبدال سيرجيو راموس بزميله البرازيلي إيدير ميليتاو بعد ساعة واحدة من المباراة ضد ليفانتي بسبب ألم في ربلة الساق.

وعلى ذلك فإن قائد ريال مدريد سيغيب للإيقاف في المباراة المقبلة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، حيث سيحل البرازيلي مكانه في التشكيلة الأساسية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه يعني هذا الأمر أن راموس سيكون أمامه أسبوع كامل للشفاء من إزعاجه ، حيث ستنطلق مباراة لوس بلانكوس المقبلةيوم 22 سبتمبر في الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا ضد إشبيلية.

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الجدير بالذكر أنه لم يكن المدرب الفرنسي مستعدًا للمخاطرة مع مدافعه ، في مباراة يتفوق بها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد قبل أن يستقبل ريال مدريد هدف جونزالو ميليرو الذي جعلها 3-2.

وفي سياق متصل، فالآن في مدينة ريال مدريد الرياضية "الفالديبيباس"، فقد شهدت عودة لاعبي الفريق للتدريبات بعد إنتصار يوم أمس على ليفانتي، الفريق يستعد الآن لمُباراة يوم الاربعاء في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

وجاء ملخص تدريبات الفريق الأبيض هذا اليوم على النحو التالي :

- اللاعبين الذين شاركوا أساسيين يوم أمس ضد ليفانتي تدربوا على العشب وبعد ذلك واصلوا العمل داخل الصالة الرياضية.

- فرانشيسكو إيسكو تدرب بمفردة على العشب.

- ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي يواصلون عملية شفائهم من الإصابة.