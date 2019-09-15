رياضة | لماذا يعتبر كاسيميرو الضلع الأهم بتشكيل زيدان ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا يعتبر كاسيميرو الضلع الأهم بتشكيل زيدان ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت تقارير صحفية إسبانية، بالمستويات الرائعة التي يقدمه النجم الدولي البرازيلي كاسيميرو، متوسط ميدان فريق ريال مدريد، مشيرةً إلى أنه هو "نصف ريال مدريد".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني كان يفكر بالفعل في المباراة القادمة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، لذلك استبدل كاسيميرو في الدقيقة 59 ضد ليفانتي.

وكان وقت استبدال كاسيميرو يتقدم ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وفاجأ الكثير من المشجعين بأن اللاعب البرازيلي وليس النجم الكولمبي خاميس رودريجيز هو من خرج.

وأوضحت "ماركا" أن المدرب الفرنسي كان يفكر في الموسم بأكمله وليس فقط في مباراة باريس مع إصابة نجمي الوسط لوكا مودريتش وفيدي فالفيردي لأن اليوم كاسميرو يمثل نصف ريال مدريد.

ولكن هذا الضعف الدفاعي هو دليل على ان كاسميرو ضروري لقد وقف خصماً امام أكثر من أربعة مدافعين ولعب بكثافة كبيرة كما لو أن هذا لم يكن كافياً فقد سجل هدف أيضاً حيث بلغ متوسطه أكثر من كلاً من مودريتش وكروس، البرازيلي لا يمكن الاستغناء عنه في حيث إذا كان مصاب فسوف يكون الفريق ضعيف

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وفي سياق متصل، فالآن في مدينة ريال مدريد الرياضية "الفالديبيباس"، فقد شهدت عودة لاعبي الفريق للتدريبات بعد إنتصار يوم أمس على ليفانتي، الفريق يستعد الآن لمُباراة يوم الاربعاء في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

وجاء ملخص تدريبات الفريق الأبيض هذا اليوم على النحو التالي :

- اللاعبين الذين شاركوا أساسيين يوم أمس ضد ليفانتي تدربوا على العشب وبعد ذلك واصلوا العمل داخل الصالة الرياضية.

- فرانشيسكو إيسكو تدرب بمفردة على العشب.

- ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي يواصلون عملية شفائهم من الإصابة.